Uchodźcy wciąż przybywają do powiatu zawierciańskiego, mieszkają w hotelach, zajazdach i prywatnych domach

Kryzys narasta. Uchodźcy trafiają m.in. do hoteli

- Aktualnie w tzw. miejscach recepcyjnych (hotele, zajazdy itp. – przy. aut.) w naszym powiecie przebywają 482 osoby – mówił starosta Gabriel Dors. – Koszt pobytu w tych miejscach na ten moment to około 320 tys. zł. Te miejsca będą mogły być utrzymane do 21 marca br. bo do tego czasu przewidziane jest finansowanie w wysokości 120 zł/osobodobę. Później finansowanie wszystkich miejsc będzie wynosiło 40 zł/osobodobę. A jak widać konflikt eskaluje, nie kończy się.

Konieczna będzie relokacja Ukraińców

W związku z tym, że tak wysokie finansowanie nie będzie mogło być utrzymane dłużej niż do 21 marca, prawdopodobnie potrzebna będzie relokacja uchodźców wojennych z hoteli do ośrodków publicznych, osób prywatnych, a jak będzie taka konieczność to także do remiz. Jak poinformowali wójtowie i burmistrzowie w sąsiednich powiatach są miejsca przygotowane dla uchodźców, warto się z nimi skontaktować. Chociaż problem polega na tym, że uchodźcy nie chcą być kierowani do małych miejscowości, wolą Kraków, Warszawę czy Wrocław.

Potrzebna koordynacja ustaleń z gminami

Starosta poprosił o skoordynowanie danych dotyczących wolnych miejsc w sąsiednich gminach i powiatach oraz zapowiedział kontakt z hotelami i zajazdami, by porozmawiać o utrzymaniu przynajmniej części miejsc.

Przypomniał też o potrzebie zgłaszania liczby osób, które trafiły do gmin, a przebywają w domach prywatnych, co uzgodniono już na pierwszym posiedzeniu sztabu (do chwili obecnej nie wszystkie gminy zgłosiły).

Docelowo przewidziano, że do naszego powiatu ma trafić ok. 1 proc. uchodźców czyli na ten moment około 1200 osób. Dlatego ważne jest, ile osób już znalazło schronienie na terenie powiatu. Z szacunków policji wynika, że na obecną chwilę przebywa tu ponad 900 uchodźców.

Sztab omawiał problemy związane z ewentualną relokacją, ale także opieką zdrowotną, bezpieczeństwem oraz sytuacją epidemiologiczną w powiecie.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu zawierciańskiego: zastępca prezydenta Zawiercia, burmistrzowie i wójtowie gmin, przedstawiciele wydziałów kryzysowych, dyrektorzy jednostek podległych powiatowi oraz powiatowy inspektor sanitarny, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, komendant powiatowy policji w Zawierciu, komendant powiatowy PSP w Zawierciu, zarząd Powiatu Zawierciańskiego i naczelnicy starostwa.