Uwaga czas na Walentynki: Zamkove Love z Parkiem Paderewskiego materiał informacyjny

Miłość unosi się w powietrzu, a my mamy dla Was wyjątkowe zaproszenie do udziału w akcji "Zamkowe Love z Parkiem Paderewskiego". To doskonała okazja, aby spędzić romantyczne chwile z drugą połówką i zdobyć unikatowy prezent - złoty pierścionek.