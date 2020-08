Tygodniowy przegląd prasy (Ogrodzieniec, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 23.08 do 29.08.2020

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ogrodzieńca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020.

Przegląd tygodnia Ogrodzieniec od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [30.08.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię! 📢 Imieniny Rebeki 30.08. Życzenia imieninowe dla Rebeki. Kiedy są imieniny Rebeki? Imieniny Rebeki obchodzone są 30.08 . Solenizantka z pewnością ucieszy się z dopasowanych i miłych życzeń imieninowych. Życzenia imieninowe dla Rebeki można wysłać przez sms lub przygotować kartę z wybranymi życzeniami. Które życzenia imieninowe dla Rebeki będą odpowiednie? Znana nam Rebeka z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Z okazji imienin Rebeki można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Rebeki. Czy znasz Rebekę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Rebeka? Które cechy charakteru może mieć Rebeka?

📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Zarobki nauczycieli 2020. Tyle więcej dostaną wkrótce na konto nauczyciele Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało. 📢 Zakaz lotów od 2 września. Z tych państw nie polecimy do Polski przez epidemię koronawirusa [LISTA] Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września. 📢 Imieniny Hermesa. Kiedy są imieniny Hermesa? Najbliższe imieniny wypadają 28.08. Życzenia imieninowe dla Hermesa Kiedy wypadają imieniny Hermesa? Imieniny Hermesa obchodzimy 28 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 28.08. Co oznacza imię Hermes? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Hermesa. Czy znasz kogoś o tym imieniu?

📢 Imieniny Augustyna. Kiedy są imieniny Augustyna? Najbliższe imieniny wypadają 28.08. Wierszyki imieninowe dla Augustyna Jak wiadomo, zwykle imieniny dla danego imienia wypadają więcej niż raz w roku. Najbliższe imieniny Augustyna obchodzimy 28.08. Kiedy są imieniny Augustyna? Imieniny Augustyna wypadają 28 stycznia, 29 kwietnia, 19 maja, 28 maja, 28 sierpnia. Imieniny Augustyna obchodzone są więc 5 razy w roku. W artykule znajdziesz najpiękniejsze życzenia imieninowe. Wierszyki świetnie się sprawdzą na imieninowej kartce, lub wysłane przez SMS. Czy znasz Augustyna? 📢 Imieniny Alfonsa. Kiedy są imieniny Alfonsa? Najbliższe imieniny wypadają 28.08. Życzenia i wierszyki na imieniny Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Alfons? Imieniny Alfonsa obchodzimy 7 lutego, 1 czerwca, 25 lipca, 1 sierpnia, 28 sierpnia, 19 września, 31 października, 15 listopada. Najbliższe imieniny wypadają więc 28.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Alfonsowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś?

📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów. 📢 Nowy trend na TikToku. Internauci udają ofiary Holokaustu w rytm muzyki pop. Muzeum Auschwitz: "Niektóre filmy przekraczają granicę" Skandaliczny trend opanował platformę społecznościową TikTok, z której w znacznej mierze korzysta młode pokolenie. Tym razem "twórcy" wcielają się... w ofiary Holokaustu, które z zaświatów opowiadają swoje historie. Młodzi ludzie poddani charakteryzacji, udają więźniów obozu koncentracyjnego. W sprawie głos zabrało już Muzeum Auschwitz.

📢 Sparta Katowice stawia na trenerki i ma brązową gwiazdkę Programu Certyfikacji PZPN „Kobieta mnie bije” – mówił Jerzy Stuhr w kultowym filmie „Seksmisja”, natomiast wychowankowie Akademii Sparty Katowice spokojnie mogą powiedzieć: „Kobieta mnie szkoli”. Dodajmy od razu: „I to szkoli dobrze”. W tym małym klubie zajęcia z dziećmi prowadzą trzy trenerki, a Sparta może pochwalić się powołaniem swoich piłkarzy do kadry podokręgu Katowice. Zobaczcie zdjęcia z treningu małych piłkarzy i obejrzyjcie materiał wideo o Akademii Sparty Katowice.

📢 Imieniny Gebharda. Kiedy są imieniny Gebharda? Najbliższe imieniny wypadają 27.08. Życzenia i wierszyki na imieniny Kiedy wypadają imieniny Gebharda? Imieniny Gebharda obchodzimy 27 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 27.08. Co oznacza imię Gebhard? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Gebharda. Czy znasz kogoś o tym imieniu? 📢 Imieniny Amadei 27.08. Jakie życzenia złożyć Amadei? Życzenia imieninowe dla Amadei Imieniny Amadei obchodzone są 27.08 , jednak można je świętować również 14 stycznia, 30 marca, 10 sierpnia. Solenizantce warto złożyć życzenia imieninowe, które będą dopasowane do danej osoby i sprawią jej radość. Wybrane życzenia imieninowe dla Amadei można wpisać do kartki imieninowej lub wysłać jako wiadomość sms. Które życzenia na imieniny Amadei będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Amadei na pewno będą miłym gestem, z którego Amadea się ucieszy. Z okazji imienin Amadei można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Amadei. Czy znasz Amadeę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Jakie pochodzenie przypisane jest Amadei? Jakie cechy charakteru przypisane są do Amadei?

📢 Imieniny Rufusa. Kiedy są imieniny Rufusa? Najbliższe imieniny wypadają 27.08. Życzenia imieninowe dla Rufusa Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Rufus? Imieniny Rufusa obchodzimy 27 sierpnia, 25 września, 21 listopada. Najbliższe imieniny wypadają więc 27.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Rufusowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś? 📢 Imieniny Amadeusza. Kiedy są imieniny Amadeusza? Najbliższe imieniny wypadają 27.08. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Amadeusza Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Amadeusz? Imieniny Amadeusza obchodzimy 14 stycznia, 30 marca, 10 sierpnia, 27 sierpnia. Najbliższe imieniny wypadają więc 27.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Amadeuszowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś? 📢 Imieniny Moniki 27.08. Jakie życzenia wybrać dla Moniki? Życzenia imieninowe idealne na sms Imieniny Moniki wypadają w 27.08. Solenizantce na pewno będzie miło, kiedy otrzyma miłe i spersonalizowane życzenia. Życzenia imieninowe dla Moniki mogą zostać wpisane do przygotowanej kartki imieninowej albo przesłane w formie wiadomości sms. Jakie imieninowe życzenia wybrać dla Moniki? Monika na pewno ucieszy się z życzeń imieninowych, które wyślemy. Dla Moniki fajnie jest przygotować bukiet kwiatów czy inny drobny prezent z okazji imienin Moniki. Czy znasz Monikę? Złóż jej miłe życzenia na imieniny. Jakie pochodzenie jest przypisane imieniu Monika? Jakie cechy charakteryzują osoby o imieniu Monika?

📢 Imieniny Dobroniegi 26.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Dobroniedze? Oryginalne życzenia imieninowe Imieniny Dobroniegi są obchodzone 26.08. Dobrze jest znaleźć wyjątkowe życzenia imieninowe dla Dobroniegi, które będą dopasowane do charakteru osoby. Życzenia imieninowe dla Dobroniegi mogą zostać wpisane do przygotowanej kartki imieninowej albo przesłane w formie wiadomości sms. W takim razie które życzenia na imieniny dla Dobroniegi mogą być najlepsze? Znana nam Dobroniega z pewnością ucieszy się z pięknych życzeń, które przygotujemy. Dobrze jest również przygotować drobny prezent dla Dobroniegi. Czy znasz Dobroniegę? Złóż jej serdeczne życzenia imieninowe. Jakie pochodzenie przypisane jest Dobroniedze? Jakie cechy charakteryzują osoby o imieniu Dobroniega?

📢 Imieniny Konstantego. Kiedy są imieniny Konstantego? Najbliższe imieniny wypadają 26.08. Życzenia na imieniny dla Konstantego Dla niektórych imieniny są równie ważne, lub nawet ważniejsze, jak urodziny. Kiedy obchodzimy imieniny Konstantego? Sprawdź by nie przegapić imienin. Najbliższą datą imienin Konstantego jest 26.08. Imieniny Konstantego wypadają również 17 lutego, 11 marca, 26 sierpnia, 30 listopada. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wierszyków i życzeń imieninowych. Czy znasz jakiegoś Konstantego?

📢 20 zasad bezpieczeństwa w szkole w czasach pandemii koronawirusa. Co robić, by ograniczyć ryzyko? Koronawirus w szkole? Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wprowadziło sztywnych regulaminów dotyczących zachowania w szkole, ale opublikowało listę zaleceń. Co robić, by ograniczyć do minimum zagrożenie zakażenia koronawirusem? Oto 20 zasad dla uczniów i nauczycieli, które powinny obowiązywać w szkołach. Możecie je zobaczyć w naszej galerii.

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców