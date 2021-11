Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Ogrodzieniec, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Centralne Targi Rolnicze 2021 w piątek 26 listopada rozpoczęły się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy. To ostatnie duże targi rolnicze organizowane w tym roku. Sprawdzamy, co znajduje się w programie wystawy, w jakich godzinach będzie otwarta i ile kosztują bilety.

Remont wymaga dziś grubego portfela – i cierpliwości. Materiały budowlane drożeją jak szalone, a wraz z nimi rosną ceny usług remontowych. Mimo to remontujemy na potęgę, a do fachowców ustawiają się długie kolejki. Większość z nas wykonuje remont generalny.

Herbata z cytryną to napój, po który szczególnie chętnie sięgamy jesienią. Uważamy ją za domowy sposób zwalczania infekcji. I słusznie! Jednak wokół dodawania cytryny do herbaty krążą mity. Mówi się m.in. o szkodliwość takiego połączenia, ze względu na pojawiające się wówczas związki aluminium. Sprawdź czy herbata z cytryną naprawdę może źle wpłynąć na organizm? Czy możesz pić ją bez wyrzutów sumienia?

Wbrew pozorom, na rynku znajdziemy wiele darmowych gier oraz produkcji w modelu free-to-play, które poziomem oferowanej rozrywki nie ustępują pełnopłatnym tytułom. Dotyczy to zarówno tytułów na PC, jak i gier na konsole poszczególnych producentów. Podpowiadamy, na jakie darmowe gry na Xbox One i Xbox Series X/S warto zwrócić uwagę. Zapraszamy na Top 10 najlepszych gier na Xbox.

Nowa Zelandia poluzuje obostrzenia COVID dla repatriantów i turystów. Od początku pandemii koronawirusa kraj pozostaje niemal całkowicie odizolowany od świata. Panujące tu obostrzenia COVID-19 należą do najsurowszych na świecie. Nawet przebywający za granicą obywatele Nowej Zelandii długo nie wiedzieli, kiedy wreszcie zostaną wpuszczeni z powrotem do ojczyzny. Nowa Zelandia ogłosiła wreszcie konkretne daty luzowania obostrzeń. Zagraniczni turyści muszą poczekać aż do 30 kwietnia 2022.

Barwne stoiska, nastrojowa muzyka, zachwycające rękodzieła, ozdoby choinkowe, dekoracje do domu, regionalne przysmaki i tradycyjne przetwory, a przy tym konkursy, koncerty i występy to wszystko buduje cudowną, radosną i świąteczna atmosferę bożonarodzeniowych jarmarków. W mniejszych miejscowościach mogą być to niewielkie skwery zagospodarowane na kilka dni czy weekendów przez lokalnych rękodzielników lub koła gospodyń wiejskich. W dużych miastach to cała mobilna architektura zapełniającą na kilka tygodni rynki, parki i place. Czołówkę najpiękniejszych polskich jarmarków otwiera zazwyczaj Wrocław, i tym razem nie może być inaczej. Jednak oprócz stolicy Dolnego Śląska, wiele innych dużych i mniejszych miast zachwyci w tym roku tą bożonarodzeniową rozrywką.