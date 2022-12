Tygodniowy przegląd prasy 11.12.2022: Ogrodzieniec, 4.12-10.12.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Przegląd tygodnia: Ogrodzieniec, 11.12.2022. 4.12 - 10.12.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zwierzęta wkraczają do miast nie od wczoraj, chociaż to w ostatnich latach możemy spotkać je na naszej drodze coraz częściej. Rodziny dzików szukają jedzenia w śmietnikach, zdezorientowane łosie błądzą w poszukiwaniu nowego miejsca do życia, bywają też sarny, jelenie i lisy. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, a sposobów na to, żeby nie zachęcać ich do przekraczania progów naszych ogródków, jest kilka. O dzikich zwierzętach w miejskiej dżungli i co zrobić, kiedy je spotkamy, opowiada dr. inż. Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ryba to jeden z symboli polskiej Wigilii Bożego Narodzenia. Jeśli zdecydujemy się na karpia, cena może nas zmrozić, mimo że sam karp mrożony nie jest. Postanowiliśmy sprawdzić, które z produktów kojarzonych z przygotowywaniem świątecznych dań najbardziej podrożały. Są i takie, których ceny nie uległy zmianie. Na stawki wpływa nie tylko dostępność produktów, ale też koszty ich wytwarzania.