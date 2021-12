Trasy rowerowe do 19 km od Ogrodzieńca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 stycznia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w okolicy Ogrodzieńca? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 01 - 02 stycznia wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 19 km od Ogrodzieńca. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Ogrodzieńca warto wybrać w weekend 01 - 02 stycznia.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Ogrodzieńca We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Ogrodzieńca, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 stycznia w Ogrodzieńcu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 02 stycznia w Ogrodzieńcu ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%. 🚲 Trasa rowerowa: Hutki-Kanki - Mitręga - Łazy - Hutki-Kanki Stopień trudności: 1

Dystans: 18,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 570 m

Suma zjazdów: 591 m Trasę dla rowerzystów z Ogrodzieńca poleca Miharu Jest to trasa oficjalna - czarny szlak rowerowy Hutki-Kanki - Mitręga - Łazy - Hutki-Kanki. Liczy jakieś 19 km.

Przejazd jest dość łatwy, wycieczka wiedzie leśnymi drogami (piachu nie ma nawet jakoś bardzo dużo jak na Jurę), polnymi ścieżkami oraz - od czasu do czasu - asfaltami. Są to jednak drogi o małym natężeniu ruchu samochodowego, także osiedlowe. Przyjemnie i spokojnie się jedzie, bez stresu, że ktoś nas rozjedzie.

Podobał mi się mostek na Centurii - widać go na załączonym zdjęciu. Rzeczka ma bardzo czystą wodę.

Na pochwałę zasługuje gmina Łazy, która zafundowała rowerzystom ładne miejsce odpoczynku - też jest na zdjęciu. Brawo, oby więcej takich punktów. Sam przejazd trasy to 1 godzina 35 minut. Niestety Traseo nie umożliwia edycji czasu, a widniejące tu ponad 2 godziny zawierają też czas postoju. :(

Ja jeszcze odwiedziłam leśny rezerwat Góra Chełm, ale nie rowerem, lecz pieszo. Jednak bez problemu można tam podjechać, dlatego dołączam (na zachętę;) zdjęcie z tej atrakcji.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Barbie i ekstremalna trzydziestka Stopień trudności: 2

Dystans: 31,3 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 1 034 m

Suma zjazdów: 1 033 m Rowerzystom z Ogrodzieńca trasę poleca JIMMYtm Dzisiejsza trasa przebiegała terenami Jury, To już drugie starcie Barbie Vs Jura. Trasa mimo banalnych 30 kilometrów obfitowała w dość wymagające odcinki, jak kamienie, piasek czy mocne wzniesienia. To domena Jury, kto piasku nie lubi, niech za w czasu się zastanowi czy chce się tam wybrać, zwłaszcza w rejon dzisiejszej wycieczki, bo w okolicach poprzedniej wyprawy czyli Ojcowa, piasku jak na lekarstwo...

Ale Barbie to Barbie, łatwo się nie poddaje więc obyło się bez upadków i przykrych przygód.

Trasa jak wspomniałem dość wymagająca technicznie, także raczej nie dla żółtodziobów, chyba że zawziętych jak Barbie :)))

Myślę, że trasa mogła by być momentami bardziej przejezdna gdyby wystartować w kierunku Bobolic, wtedy (poza Rezerwatem Góry Zborów) w 100% w siodle :). Sam Rezerwat ładny widokowo więc szkoda go omijać, ale raczej do zwiedzenia z buta niz pchać sie z rowerem :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Jurajska z Pilicy Stopień trudności: 1

Dystans: 34,27 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 767 m

Suma zjazdów: 767 m Witek1964 poleca trasę mieszkańcom Ogrodzieńca

Pętla ze startem i metą w miejscowości Pilica na Jurze. Podobno jest tam najładniejszy rynek z wszystkich miasteczek w okolicy. faktycznie wygląda dość okazale. Miałem go okazję objechać trzy razy bo jakoś nie mogłem znaleźć szlaku czerwonego którym planowaliśmy jechać w kierunku Ogrodzieńca. Po znalezieniu okazało się że pierwszy podjazd z tyłu za zabudowaniami twierdzy Pilica był dość nieprzyjemny. Na początku nierówny bruk a później stromy i bardzo nierówny podjazd wysypany jakimś kruszywem wapiennym. Dalej już dużo przyjemniej w części przez pola w części lasami do Podzamcza. W kierunku Bzowa i dalej do Karlina trasa wiodła asfaltową drogą o bardzo małym natężeniu ruchu. Nie spotkaliśmy tam ani jednego samochodu. Po drodze postój przy Rzędowej Skale którą oczywiście na piechotę zdobyliśmy w ramach przerwy. Z Karlina przenieśliśmy się na szlak pieszy w kierunku Żerkowic co było niestety błędem. Droga była bardzo grząska i zabłocona a jeden z podjazdów trzeba było pokonać prowadząc rower. Przy okazji przytrafił się pierwszy deszcz w dodatku wraz z gradem. Na szczęście nie trwało to długo i można było kontynuować jazdę. Uznaliśmy jednak że następny deszcz jest nieunikniony więc po dojechaniu do asfaltu obraliśmy kierunek powrotny drogą asfaltową przez Giebło gdzie faktycznie zmoczyło nas drugi raz. Po powrocie do Pilicy obejrzeliśmy jeszcze kościół i wracając na parking objechaliśmy zalew na około. Fajna wycieczka ale pogoda trochę pomieszała szyki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Ogrodzieńca

🚲 Trasa rowerowa: Jura z ośmiolatkiem - dzień 4 Stopień trudności: 2

Dystans: 48,27 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 1 012 m

Suma zjazdów: 1 130 m Trasę rowerową mieszkańcom Ogrodzieńca poleca Arturooo

Dzień czwarty: długi dystans

Żelazko – Ryczów – Smoleń – Ojców: 48 km Rano oddajemy klucze pani z sąsiedztwa, regulujemy należność i podjeżdżamy do Ryczowa. Tu kupujemy mleko i sporządzamy muesli, które natychmiast zjadamy. Następnie wąskimi drogami asfaltowymi docieramy do Smolenia. Ruiny zamku są dostępne dla każdego. Może poza górnym poziomem, na który trzeba się wspiąć po klamrach. Zamek jest zarośnięty i ukryty w gąszczu drzew, ale ma to swój urok… Odtąd droga przez mękę – cały czas otwartym terenem, bez szans na chwilę cienia. Poruszamy się bocznymi asfaltowymi drogami, starając się ominąć jak najwięcej z szosy Wolbrom – Kraków. Na szczęście jest lekko z górki i wiatr wieje nam w plecy. Jedziemy nad wyraz szybko, jednak piekące słońce robi swoje – jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy energii. Jak na złość w żadnej z mijanych wiosek nie ma restauracji czy baru, gdzie można się posilić. Syn zaczyna się niepokoić, ja zaś pocieszam go, że w następnej miejscowości na pewno coś będzie. Przy którejś „następnej”, gdzie rzekoma knajpka, okazała się zwykłą mordownią – następuje kryzys. Syn wpada w panikę i odmawia dalszej jazdy. Widzę, że jest bardzo słaby. Kupuję więc w sklepie dwie błyskawiczne zupki, kiełbaski, pomidory, pieczywo i za chwilę na zacienionym stoliku prze sklepem – mamy podróżniczą ucztę. Ze zdumieniem patrzę, jak błyskawicznie wszystko zniknęło ze stołu. Jeszcze deser. I lody. Po posiłku urządzamy sobie popołudniową sjestę i spod sklepu ruszamy za dobrą godzinę. No, ale teraz to była jazda…Czysta przyjemność. Gdy wjeżdżamy na teren Ojcowskiego Parku Narodowego – wreszcie upragniony cień i fantastyczny zjazd wąskim, równiutkim asfaltem prosto pod…bramę zamku na Pieskowej Skale. Do tej pory do zamku wspinałem się do góry. Zamek dziś zamknięty. Robimy więc obchód jego okolicy, kilka fotek i chcemy zjechać na drogę pod zamkiem. Niestety to niemożliwe – musimy sprowadzać rowery po schodach. Dalej szosą lekko w dół, obok maczugi herkulesa, do Ojcowa. Gdy przy zakręcie widzę pierwszy camping – zatrzymujemy się i rozbijamy namiot. Standard sanitariatów – szkoda gadać…Na jedną noc – przeżyjemy. Po kąpieli zjeżdżamy obok kaplicy na wodzie pod zamek w Ojcowie, gdzie restauracja. Jemy więc na kolację zasłużony dziś obiad.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wokół góry Zborów Stopień trudności: 1

Dystans: 25,37 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 344 m

Suma zjazdów: 344 m Rowerzystom z Ogrodzieńca trasę poleca Witek1964 Pętla z parkingu przy wejściu do rezerwatu Góra Zborów.

Plan był taki aby pojechać zieloną trasą rowerową hotelu Ostaniec w Kroczycach. Trzeba było jednak plan modyfikować bo na całym odcinku udało nam się wypatrzeć znak zielony dwa razy. Od Kroczyc do Podlesic droga po której powinien prowadzić szlak to praktycznie sam piasek. Przejazd w związku z tym dość ciężki. Z Podlesic najpierw niebieską trasą a później żółtą do Rzędkowic. Po drodze zajechaliśmy do zamku Morsko. Podjazd stromy ale spokojnie do pokonania. Przy zamku duży ośrodek wypoczynkowy z pełnym zapleczem i wyciągiem narciarskim. Z Rzędkowic chcieliśmy pojechać niebieskim szlakiem rowerowym bezpośrednio pod górę Zborów, ale nie udało nam się znaleźć zjazdu więc końcowy odcinek pokonaliśmy asfaltem.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Sylwester Marzeń z Dwójką