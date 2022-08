Spacer do 19 km od Ogrodzieńca. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 27 - 28 sierpnia

Ścieżki spacerowe w okolicy Ogrodzieńca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 19 km od Ogrodzieńca, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Góra Zborów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,16 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podejść: 227 m

Suma zejść: 233 m

Spacerowiczom z Ogrodzieńca trasę poleca Miharu

Informacje praktyczne:

Parking znajduje się naprzeciwko wejścia do rezerwatu, po drugiej stronie drogi, koło Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Wstęp kosztuje 2 zł, oglądanie Jaskini Głębokiej (obowiązkowo z przewodnikiem) - 15 zł.

Po rezerwacie w zasadzie można chodzić dość swobodnie, są oczywiście ścieżki piesze i rowerowe, ale można podejść pod większość skałek (niektóre mają zakaz, są tabliczki, ale niewiele takich). Trasa dość łatwa, pagórkowata, po lesie, ale też po terenie odsłoniętym.

W Jaskini panuje stała temperatura 7 st. C. Wejście z przewodnikiem, obowiązkowo w kasku. :)

Na skałach można zaobserwować licznych wspinaczy.