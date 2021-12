Przegląd tygodnia z 5.12.2021 w Ogrodzieńcu. Najważniejsze wydarzenia od 28.11 do 4.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Niestety, po raz pierwszy w trwającej właśnie IV fali pandemii - to w woj. śląskim jest najwięcej nowych zakażeń dziennie! Jak poinformowało, 3 grudnia Ministerstwo Zdrowia, w Polsce minionej doby zmarło 470 osób, nowych zakażeń jest natomiast 26 965 - to niemal identyczny wynik jak w ubiegłym tygodniu w piątek! Tak więc wzrostu nie ma, gorzej jednak wygląda sytuacja w Śląskiem. Sprawdźcie sami!

PREZENTY DLA DZIECI. Mikołajki 2021 już lada chwila, więc to ostatni moment na poszukiwanie najlepszych prezentów. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze pomysły na prezent na Mikołaja dla dziewczynek w różnym wieku. Zobacz, co kupić córce czy innej dziewczynce z rodziny!

PREZENTY DLA DZIECI. Mikołajki 2021 już lada chwila, więc to ostatni moment na poszukiwanie najlepszych prezentów. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze pomysły na prezent na Mikołaja dla chłopców w różnym wieku. Zobacz, co kupić synowi czy innemu chłopcu z rodziny!

Janusze parkowania w Śląskiem. Brak drobnych na parkometr, zbyt mała ilość miejsc parkingowych i poranny pośpiech. To tylko niektóre z wymówek kierowców. Chcesz stać się rozpoznawalny i sprawić, by wszyscy zjeżdżali ci z drogi? Nic trudnego! Wystarczy, że źle zaparkujesz, a internauci na pewno zadbają o twoją (złą) sławę. Myślicie, że widzieliście już wszystko na polskich drogach? Spójrzcie na te zdjęcia z m.in. Bytomia, Częstochowy, Sosnowca, Katowic czy Dąbrowy Górniczej. Oto prawdziwi „Mistrzowie" parkowania w Śląskiem.

Wszyscy znamy placki ziemniaczane. Jeśli jednak szukasz jakiejś odmiany, to mamy dla Ciebie prawdziwy hit – bezglutenowe placki kukurydziane. Z dodatkiem sosu curry smakują wyśmienicie! To idealny przepis na śniadanie lub zdrową przekąskę do pracy, w sam raz do lunchboxa. Sprawdź i wypróbuj nasz prosty przepis.

KORONAWIRUS. Tak źle jeszcze nie było podczas trwającej IV fali pandemii! Niestety, z tygodnia na tydzień nowych zakażeń jest o kilka, kilkadziesiąt procent więcej. Zdaniem ekspertów, nadchodzi szczyt IV fali epidemii - spodziewać się możemy nawet do 35 tys. przypadków dziennie! Sprawdziliśmy w poniedziałek 29 listopada, jak wygląda sytuacja w woj. śląskim. Zobacz wskaźnik zakażeń dla poszczególnych miast i powiatów w woj. śląskim. Wskaźnik ten informuje nas o liczbie potwierdzonych zakażeń z 7 dni na 100 tys. mieszkańców.