Przegląd tygodnia z 2.01.2022 w Ogrodzieńcu. Najważniejsze wydarzenia od 26.12 do 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ogrodzieńca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.12 a 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Podwyżki opłat i cen w 2022 r. Nie tylko prąd i gaz. Za co zapłacimy więcej? Sprawdź, co zdrożeje i o ile”?

Przegląd tygodnia: Ogrodzieniec, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Podwyżki opłat i cen w 2022 r. Nie tylko prąd i gaz. Za co zapłacimy więcej? Sprawdź, co zdrożeje i o ile Podwyżki opłat i cen w 2022 stały się faktem. Nowy rok, choć wiele dobrego sobie po nim obiecujemy, niekoniecznie przyniesie same dobre rzeczy. Zwłaszcza jeśli chodzi o ceny usług, a także produktów w sklepach. Analitycy są zgodni. W 2022 roku będziemy zmuszeni głębiej zaglądać do portfela. Lista rzeczy, które zdrożeje jest niestety długa. Zobaczcie, za co od 1 stycznia zapłacimy więcej! 📢 Styczeń 2022 w Ogrodzieńcu: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Ogrodzieńca najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Gdzie na nordic walking do 19 km od Ogrodzieńca. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 1 - 2 stycznia”?

📢 Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Zabawne, poważne - różne. Wybierz, jaką chcesz i prześlij bliskim i znajomym KARTKI Z ŻYCZENIAMI. Czy rok 2022 będzie równie pandemiczy jak ubiegły - czas pokaże! Wysłałeś już najbliższym życzenia sylwestrowe/noworoczne? Jeżeli nie, to służymy radą. W naszym materiale znajdziesz dużo życzeń w formie tekstowej - często wierszowane, śmieszne, poważne... , jak i KARTKI do wysłania na NOWY ROK. Sprawdź galerię kartek i życzeń

Tygodniowa prasówka 2.01.2022: 26.12-1.01.2022 Ogrodzieniec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ogrodzieńcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Życzenia na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022. Prześlij KARTKĘ bliskim przez MMS, Facebook, WhatsApp, Messenger Witamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim lub znajomym, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!

📢 Sylwestrowa Moc Przebojów. Lista artystów: Doda, Bajm, Cleo, Dr Alban wypełnią Sylwester Szczęścia z Polsatem na Stadionie Śląskim Telewizja Polsat oficjalnie potwierdziła już, że Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie zagości w Chorzowie. - Powracamy na Stadion Śląski, by wspólnie świętować najważniejszą imprezę roku – Sylwester Szczęścia 2021/2022. Pełni optymizmu i radości możemy się spotkać i razem tanecznym krokiem przywitać Nowy Rok - zapowiedzieli organizatorzy. Na scenie zagoszczą gwiazdy, wśród nich m.in.: Dr Alban, Doda, Bajm, Cleo czy Paweł Domagała. 📢 Jak przygotować psa na petardy w Sylwestra? Sprytne tricki, które mogą pomóc. Radzi behawiorystka z "Psiej perspektywy" Sylwester to trudny dzień dla każdego psa. Jak ułatwić mu przejście przez ten armagedon? O skutecznych sposobach rozmawiamy z Viktorią Niewrzelą, behawiorystką psów z "Psiej perspektywy", która współpracuje z tarnogórskim Stowarzyszeniem lePsie życie, prowadzącym schronisko w Miedarach. Kliknij w galerię i sprawdź, jak pomóc swojemu pupilowi przejść przez ten okres.

📢 COVID-19: Rekordowa liczba zgonów w woj. śląskim! Gdzie sytuacja jest najtragiczniejsza? ŚLĄSKIE. W środę 29 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 15 571 nowych zakażeń - to mniej o 14 proc. niż w ubiegłą środę! Więcej jest jednak zgonów, niż w ubiegłym tygodniu - aż 794. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? 📢 Tak bawiliśmy się podczas imprez sylwestrowych na Stadionie Śląskim w Chorzowie w poprzednich latach. Zobaczcie zdjęcia! Sylwestrowa Moc Przebojów od kilku lat jest organizowana na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na powitanie Nowego Roku wystąpiły tu już takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Ewa Farna, Cleo, Michał Szpak, Sławomir, czy Long & Junior. Jak bawili się podczas tych imprez mieszkańcy naszego regionu? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Jak zrobić przekąski na sylwestra? Dania na ciepło i na zimno Świętując wieczór obfitujący w ekscytujące wydarzenia z 31 grudnia na 1 stycznia, warto przyrządzić odpowiednie smakołyki. W szczególności, gdy planujemy zabawę zakrapianą alkoholem. Można zrobić szybkie przekąski z ciasta francuskiego, z tortilli lub dania wegetariańskie. Oto pomysły na wyjątkowe przekąski. 📢 Jaka sukienka na SYLWESTRA 2021/2022? W co się ubrać? Zobacz nowe trendy Jaka sukienka na SYLWESTRA 2021/2022? Taka szampańska zabawa do białego rana jest tylko raz w roku! Zastanawiasz się już, w co ubierzesz się w sylwestra 2021/2022? Stawiasz na prostą, klasyczną kreację czy może tym razem ma być oryginalnie i odważnie? Podpowiadamy, jakie są tegoroczne trendy. Kliknij w „zobacz galerię". 📢 Czy istnieje alternatywa dla tradycyjnych serwerów i pamięci w chmurze publicznej? Praca zdalna na dobre zagościła w naszych biurach i domach. Dla jednych była to prawdziwa rewolucja i szkoła przetrwania, a dla innych ewolucja i okazja do rozwoju swojej działalności i przeniesienie jej na kolejny poziom.

📢 Odprawy dla ponad tysiąca górników - otrzymają po 120 tys. zł. Trafią z PGG do SRK ŚLĄSKIE. Za pośrednictwem Jastrzębskiej Spółki Węglowej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafi ponad tysiąc górników Polskiej Grupy Górniczej, którym będzie przysługiwać prawo do odpraw górniczych wynikających z tzw. ustawie górniczej - poinformował portal money.pl. To zmiana, bo wcześniej górnicy PGG mieli trafić do SRK wraz z likwidowanym ruchem "Pokój" należącym właśnie do PGG. 📢 Cierpisz na migreny? Zdziwisz się, co może je wyzwalać! Zobacz 5 grup produktów spożywczych, które mogą wywołać silny ból głowy

📢 W woj. śląskim są SZARE STREFY - tam jest najwięcej zgonów! Sprawdź, gdzie śmiertelność z powodu Covid-19 jest największa? W woj. śląskim są SZARE STREFY. Od kilku dni spada liczba nowych zakażeń w Polsce, wciąż jednak rejestrowana jest bardzo wysoka liczba zgonów. Najdramatyczniej w Polsce, sytuacja wygląda w pow. głubczyckim (woj. opolskie), gdzie suma zgonów z 14 dni na 1 mln mieszkańców wynosi aż 510,9! Tylko w jednym powiecie w Polsce w ciągu ostatnich 14 dni nie zanotowano zgonu z powodu Covid-19 - to jest po. opoczyński w woj. łódzkim. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? Sprawdziliśmy w poniedziałek 27 grudnia wskaźnik śmiertelności w poszczególnych miastach i powiatach. Gdzie jest najgorzej?!

📢 Tu w woj. śląskim zarabia się najwięcej! Sprawdź, jakie są zarobki w Twoim mieście i porównaj z innymi PIENIĄDZE. Ile zarabiają mieszkańcy województwa śląskiego? By się tego dowiedzieć, przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego. Najwyższe wynagrodzenia są w Jastrzębiu-Zdroju, najniższe w powiecie kłobuckim. Sprawdźcie szczegóły.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Sylwester Marzeń z Dwójką