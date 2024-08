Przegląd tygodnia z 18.08.2024 w Ogrodzieńcu. Najważniejsze wydarzenia od 11.08 do 17.08.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ogrodzieńca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.08 a 17.08.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „„Kobiety mają dużo do udowodnienia”. Panie służą zarówno w wojsku zawodowym, jak i w „terytorialsach”. Jak to jest być kobietą w wojsku? ”?

Przegląd tygodnia: Ogrodzieniec, 18.08.2024. 11.08 - 17.08.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 „Kobiety mają dużo do udowodnienia”. Panie służą zarówno w wojsku zawodowym, jak i w „terytorialsach”. Jak to jest być kobietą w wojsku? Mierzą się z trudami szkoleń, chłodem i gorącem, muszą odnaleźć się zarówno w pracy biurowej, jak i fizycznej. Nie dla nich mocny makijaż, długie paznokcie czy rozpuszczone włosy. Kierują się ścisłymi zasadami, regulaminem i hierarchią. Ponadto codziennie stają przed wyzwaniami służbowymi, ale też wątpliwościami i oczekiwaniami społecznymi. Jak to jest być kobietą w wojsku? Zapytałyśmy o to je same. 📢 Międzynarodowy kwartet IL DIVO w Gliwicach. Wyjątkowy koncert z okazji 20-lecia w PreZero Arena – sprawdź datę i szczegóły koncertu Z radością ogłaszamy, że międzynarodowy kwartet wokalny IL DIVO, z okazji swojego 20-lecia, wystąpi na żywo w Polsce. Jeden z koncertów odbędzie się 22 września w PreZero Arena Gliwice. Wydarzenia te, będące częścią trasy „XX 20th Anniversary Tour”. Jest to niezwykła okazja do doświadczenia magicznego występu na żywo, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci.

📢 Zorza polarna i perseidy widoczne a niebie nad woj. śląskim. To była piękna noc! Zobacz te ZDJĘCIA To była piękna noc! Zorzę polarną w woj. śląskim obserwowano w czasie Nocy Perseidów. Czym jest to wspaniałe zjawisko? No to pytanie odpowiada wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka. Jak wyglądała zorza nad naszym regionem? Na to odpowiedzą zdjęcia internautów.

Tygodniowa prasówka 18.08.2024: 11.08-17.08.2024 Ogrodzieniec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ogrodzieńcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szykują się wyłączenia prądu w wakacje - do 10 godzin! Sprawa dotyczy tych miejscowości w woj. śląskim - sprawdź HARMONOGRAM KOMUNIKAT. Od 12 do 16 sierpnia 2024 r. mieszkańców wybranych miejscowości w woj. śląskim czeka przykra niespodzianka w wakacje - przed nimi planowane wyłączenia prądu. Przerwy są czasowe i wyniosą nawet do 10 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 Co roku tłumy ruszają do Częstochowy. Ich cel to Jasna Góra. Przypominamy pielgrzymki sprzed lat Jasna Góra to coroczny cel tysięcy katolików. Wybierają się tam z różnymi intencjami, w różnym celu i różnymi drogami, lecz wszystkich łączy wizja dotarcia na miejsce i modlitwy. Pielgrzymki mają kilkusetletnią historię. Zobacz, jak wyglądały kiedyś. 📢 Gdzie w woj. śląskim zobaczysz najlepsze widoki? Panorama śląskich miast z najlepszych punktów i tarasów widokowych - lista lokalizacji TURYSTYKA. Czy może być lepszy sposób na to, by odkryć uroki miasta z innej perspektywy, niż oglądanie go z lotu ptaka? Namiastkę takich wrażeń mogą zapewnić ogólnodostępne punkty widokowe. Sprawdzamy, gdzie wybrać się w woj. śląskim, żeby podziwiać panoramę śląskich miast w pełnej okazałości. 📢 Prasówka tygodniowa z 11.08.2024 w Ogrodzieńcu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Ogrodzieńca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.08 a 10.08.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wygrana polskich siatkarzy z USA! Sprawdź MEMY po szalonym meczu. Napięcie z happy endem! Internauci w ekstazie, jesteśmy w finale”?

