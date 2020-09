Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Ogrodzieńcu, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Ogrodzieńca najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te stacje benzynowe bardzo źle wypadły w raporcie UOKiK. Sprawdź, gdzie jest „chrzczone” paliwo i LPG”?

Przegląd sierpnia 2020 w Ogrodzieńcu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te stacje benzynowe bardzo źle wypadły w raporcie UOKiK. Sprawdź, gdzie jest „chrzczone" paliwo i LPG Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował raport z kontroli stacji paliw. Okazuje się, że w Polsce wciąż działają stacje benzynowe, które sprzedają tzw. „chrzczone" paliwo – czyli takie, które nie spełnia wymaganych norm. Gdzie lepiej nie tankować? Zobacz listę stacji paliw, które źle wypadły w trakcie kontroli. 📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [1.09.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię!

📢 Temperatura wody w Bałtyku dziś (01.09). Sprawdź, gdzie teraz warto wybrać się nad morze 🏖️ Szukasz informacji o temperaturze wody w Bałtyku? Teraz jesteś w dobrym miejscu. Na bieżąco sprawdzamy informacje zarówno o aktualnej temperaturze morza, prędkości wiatru na kąpielisku, jak i o temperaturze powietrza nad morzem. Sprawdź, jaka jest dzisiaj (1.09.2020) temperatura wody w Bałtyku na popularnych kąpieliskach i wybierz się popływać tam, gdzie będzie najprzyjemniej.

📢 Biało-czerwony Zamek w Podzamczu. Mieszkańcy uczcili sierpniowe wydarzenia roku 1920 To było święto wolności i patriotyzmu, jakie mieszkańcy gminy Ogrodzieniec pokazali w sercu Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Na dziedziniec Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu, mieszkańcy weszli niosąc wspólnie długą biało-czerwoną flagę. 📢 Strefy żółte i czerwone COVID-19. Lista powiatów. Jest też "lista ostrzegawcza". Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Niektóre powiaty, gdzie obostrzenia przyniosły efekty, zostały zastąpione przez inne, w których sytuacja pogorszyła się. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też specjalną "listę ostrzegawczą".

📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów. 📢 20 zasad bezpieczeństwa w szkole w czasach pandemii koronawirusa. Co robić, by ograniczyć ryzyko? Koronawirus w szkole? Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wprowadziło sztywnych regulaminów dotyczących zachowania w szkole, ale opublikowało listę zaleceń. Co robić, by ograniczyć do minimum zagrożenie zakażenia koronawirusem? Oto 20 zasad dla uczniów i nauczycieli, które powinny obowiązywać w szkołach. Możecie je zobaczyć w naszej galerii. 📢 Zagłębiowskie miasta walczą w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 2020 w województwie śląskim Jeszcze do 31 sierpnia można głosować na swoje miasto w ogłoszonym przez Śląski Urząd Marszałkowski konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 2020. W konkursie biorą też oczywiście udział zagłębiowskie miasta. Jest Sosnowiec Zawiercie, Dąbrowa Górnicza i wiele innych. Sprawdźcie, czym się chwalą i zagłosujcie.

📢 Gwałtowna burza w woj. śląskim. Drogi zalane, mieszkańcy zgłaszali podtopienia Śląskie. Potężna burza z porywistym wiatrem przeszła nad całym Śląskiem i Zagłębiem. W wielu miastach zalane są drogi, a samochody utopione. Zgodnie z zapowiedziami wieczorem 22 sierpnia nad województwem śląskim przeszły nawałnice. W kilku miastach doszło do zalań dróg. Mieszkańcy zgłaszali podtopienia.

📢 Dożynki Powiatowe w Zawierciu 2020. Była msza św. i konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy W tym roku dożynki powiatowo-diecezjalne, podobnie jak wiele innych ważnych imprez były wyjątkowe. W czasie pandemii święto plonów obchodzono w dużo węższym gronie, w maseczkach i bez obowiązkowych zwykle, przy tego rodzaju imprezach, towarzyszących im zabaw czy koncertów. Dożynki świętowano podczas mszy w zawierciańskiej bazylice. 📢 Piękne balony nad Zamkiem Ogrodzienieckim w Podzamczu. To Balonowa Fiesta. 11 załóg wzbiło się w powietrze Wspaniałe widowisko z ogromnymi, kolorowymi balonami w tle, mogli w piątek wieczorem obejrzeć uczestnicy Balonowej Fiesty na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Balony zapłonęły na dziedzińcu zamkowym, a widok był niezwykły. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

📢 Gigantyczny ogórek mierzy 78 cm! Kabaczek waży 55 kg! Zobacz zdjęcia prawdziwych zielonych potworów! Śląskie. Z jednego ogórka wyhodowanego przez Piotra Holewę na działce w ROD im. Powstańców Śląskich w Raciborzu można by było zrobić sałatkę dla całej armii! Zielone warzywo mierzy już 78 centymetrów i nadal rośnie! Działkowiec z Raciborza słynie z hodowli gigantycznych warzyw. 📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż ciężko uwierzyć Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 W Ogrodzieńcu spędzisz noc jak w średniowieczu. Zobacz ZDJĘCIA Noc w średniowiecznym namiocie pod samym zamkiem? Opowieści przy ognisku i nocne zwiedzanie zamku? Takie rzeczy tylko w Ogrodzieńcu!

📢 Balony nad Ogrodzieńcem. Niezwykłe widowisko już w ten weekend! Już w piątek i sobotę niebo nad Ogrodzieńcem pokryje się kolorowymi balonami. Musicie to zobaczyć! 📢 Łukasz Szumowski złożył rezygnację z funkcji ministra zdrowia. "Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem" Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że podaje się do dymisji. - Chcę wrócić do zawodu. Chcę leczyć ludzi - powiedział. Jednocześnie dodał, że "nigdzie nie znika, nie odchodzi, pozostaje posłem, pozostaje w przestrzeni publicznej". Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że nazwisko kolejnego ministra zdrowia poznamy do końca tygodnia. W poniedziałek do dymisji podał się wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

📢 Zaginieni w woj. śląskim. Można pomóc! Rozpoznajesz kogoś? Osoby zaginione z woj. śląskiego - sprawdź aktualną bazę FUNDACJI ITAKA. Przejrzyj plakaty osób zaginionych w woj. śląskim, być może uda Wam się kogoś rozpoznać i pomóc! Kliknijcie w "zobacz galerię".

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni