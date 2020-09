Przegląd prasy 8.09.2020 Ogrodzieniec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Kolacja to najbardziej problematyczny posiłek w ciągu dnia. Zwykle to właśnie on wpływa na to, ile ważymy i jak się czujemy. Powód? Dla wielu osób ostatni posiłek jest tym największym – i jedynym, który można zjeść w spokoju i ze smakiem. Skutek jest łatwy do przewidzenia: sięganie niezdrowe produkty i spożywanie nadmiaru kalorii, co niweluje wysiłki wkładane w zachowanie zdrowego menu. Tak jednak być nie musi – sprawdź, co na temat kolacji mówią badania, dowiedz się, ile kalorii można zjeść i o jakiej porze, i wypróbuj nasze pomysły na fit kolacje!