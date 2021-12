Przegląd prasy 31.12.2021 Ogrodzieniec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Porzucając aktorstwo dla influencerstwa, Maja Bohosiewicz wiedziała co robi. Dziś celebrytka żyje w Dubaju, relacjonując swoje dni na Instagramie. Udało jej się nawet tam sprowadzić psa. Okazuje się, że wwiezienie czworonoga to nie takie proste zadanie!

Rocznie w Polsce wyrzucamy do śmietnika ponad 9 milionów ton jedzenia, a na świecie ok. 1,3 miliarda ton. Systematycznie pozbywamy się z domu zepsutego chleba, wędlin czy serów. Pandemia spowodowała również, że zaczęliśmy niestety kupować żywność na zapas. Podsuwamy kilka sprawdzonych sposobów, jak uniknąć marnowania i wyrzucania jedzenia. Warto z nich korzystać, bo aż 700 milionów ludzi na świecie cierpi głód, a ceny żywności rosną w zastraszającym tempie.

League of Legends to jednak z najpopularniejszych gier na świecie i doczekała się już około 140 grywalnych postaci. Niektóre z nich mogą wprawić w prawdziwe zdumienie i pokazują, że twórcy nie cierpią na brak kreatywności w LoL. Sprawdźcie sami.

Maria Konarowska to popularna aktorka serialowa. Jakiś czas temu zdecydowała się na wyprowadzkę z Polski, ale teraz postanowiła powrócić do kraju! Zobaczcie, gdzie zamieszkała!

Planowanie wakacji, urlopów, wycieczek i wypraw zaczyna się często od mapy. Czy wiecie, że każda mapa świata poważnie zniekształca rzeczywiste kontury i proporcje lądów i krajów? Strona The True Size Of oferuje za darmo niezwykłą mapę, która pozwala porównać rzeczywisty rozmiar poszczególnych państw. Chcecie zobaczyć zarys granic Polski na tle np. Australii albo Grenlandii? Sprawdźcie, jak działa niezwykła darmowa mapa ze strony The True Size Of.

Rosnące ceny mieszkań, drożejący najem, duże zmiany w prawie i fala remontów – tak w pigułce wyglądał rok 2021 na rynku nieruchomości. Oto podsumowanie minionych 12 miesięcy, w którym m.in. wyjaśniamy, co zmieniło się w prawie dotyczącym nieruchomości, które podatki i opłaty podniesiono oraz jak pandemia wpłynęła na rynek mieszkaniowy.