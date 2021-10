Przegląd prasy 30.09.2021 Ogrodzieniec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.09.2021, w Ogrodzieńcu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021 - z życzeniami! Pobierz za darmo i wyślij - SMS, Facebook”?

Prasówka Ogrodzieniec 30.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021 - z życzeniami! Pobierz za darmo i wyślij - SMS, Facebook Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021. Na ten dzień z utęsknieniem czekało wielu chłopaków - dziś DZIEŃ CHŁOPAKA 2021! Oj nie sprawmy im zawodu - drobny prezent, życzenia, czy wysłana kartka to zawsze wspaniały gest, który każdy chłopak doceni. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze kartki z życzeniami na DZIEŃ CHŁOPAKA - do pobrania i wysłania SMS-em, czy przez Messengera. Tak więc do dzieła!

📢 Święto miłośników tatuażu na Śląsku! Katowice Tatoo Konwent 2021 już w ten weekend! Sprawdź, co będzie się działo - ZDJĘCIA Katowice Tattoo Konwent 2021 to wydarzenie, którego nie może opuścić absolutnie żaden miłośnik tatuażu! Już w najbliższy weekend, 02-03 października, odbędzie się w MCK Katowice Tattoo Konwent. Spotkacie tam blisko 300 tatuatorów z ponad 60 studiów tatuażu. W Katowicach stanie rekordowa liczba stoisk! Te dwa dni na Śląsku, kręcące się wokół ozdabiania skóry, wśród najlepszych tatuażystów! To ostatni moment na zakup biletów! Zobacz, jak przebiegał Tattoo Konwent kilka dni temu w Poznaniu.

📢 Nowe życzenia na Dzień Chłopaka 2021 - zabawne, oryginalne... wierszyki, do wysłania. SMS FACEBOOK Nowe życzenia na Dzień Chłopaka 2021. W końcu nadszedł ten dzień! Oj, czekało na niego wielu CHŁOPAKÓW. To dziś, 30 września świętujemy Dzień Chłopaka 2021. Tak więc, drogie panie, prosimy bardzo - nie zapomnijcie o życzeniach dla Waszych CHŁOPAKÓW! Poniżej w artykule znajdziecie najciekawsze śmieszne i oryginalne życzenia w formie wierszyków i zdjęć, do wysłania SMS-em lub przez Facebooka. Zapraszamy do galerii.

Prasówka 30.09 Ogrodzieniec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ogrodzieńcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Będą powszechne butelkomaty na opakowania typu PET? Chętnie z nich skorzystamy zwłaszcza jeśli przy zakupie doliczą kaucję: 30.09.2021 Podobnie jak za szklane butelki, wkrótce będziemy płacić kaucję za butelki plastikowe tzw. PET oraz za puszki. Kaucja wyniesie być może nawet 50 gr. To ma nas skłonić do oddawania opakowań, by nie zaśmiecały Planety, ale poddawane były recyklingowi. Obecnie prawie 60 proc. PET z kupionych przez nas płynów idzie na śmietniki - ponad 2 razy więcej niż w Niemczech. Na szczęście coraz mniej osób segreguje je w sposób właściwy w śmietnikach, nie wrzucając do pojemników na odpady mieszane. A jakie korzyści daje butelkomat?

📢 MEMY na Dzień Chłopaka 2021 - czyli... drogie dziewczyny, PAMIĘTAJCIE o nich! Zobacz te śmieszne zdjęcia Dziś, 30 września w czwartek obchodzimy Dzień Chłopaka 2021. Jedni dostają buziaka od dziewczyny, inni pampersy i smoczki, a jeszcze inni uważają... że prawdziwy mężczyzna ma swój dzień codziennie. To święto nie umknęło uwadze internautów. Zobaczcie, jak je komentują. W galerii prezentujemy najciekawsze MEMY.

Luka VAT. Czy Polska dobrze wypada na tle UE?