Przegląd prasy 26.08.2020 Ogrodzieniec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Prawie co drugi Polak otwarcie przyznaje się do kłamania na rozmowach kwalifikacyjnych. Jednak tylko 1 na 4 nieuczciwych kandydatów został przyłapany na mówieniu nieprawdy.

Rodzice, którzy muszą opiekować się dziećmi ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach z powodu pandemii, mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. - Będzie on przyznawany do 20 września – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski wyjaśnił jak od 1 września będą funkcjonowały szkoły i przedszkola..

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób wiąże się z prawem do odprawy. Kryzys związany z koronawirusem dotknął wiele branż. Wraz z końcem września prawdopodobnie wygasną rządowe dopłaty do miejsc pracy, a to oznacza kolejne zwolnienia. Upewnij się, czy nie przysługuje ci odprawa.

Prasówka 26.08 Ogrodzieniec: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ogrodzieńcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wypoczynek w Powiecie Limanowskim, to świetny wybór i wiele możliwości. Region ten, to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych Małopolski. Większą jego część zajmuje Beskid Wyspowy, natomiast od południa opleciony jest północnymi stokami Gorców z Gorczańskim Parkiem Narodowym. Podczas trwającego przez cały rok sezonu turystycznego, turyści znajdują tu bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe. Wyjątkowe nagromadzenie chronionych terenów leśnych, zdrowe i ekologiczne sady obfitujące w świeże, soczyste owoce oraz brak zanieczyszczeń przemysłowych to szczególne walory Powiatu Limanowskiego.