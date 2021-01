Przegląd prasy 26.01.2021 Ogrodzieniec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Wracacie dzisiaj, 26 stycznia, wieczorem z pracy do domu? Uwaga na gołoledź. Ostrzeżenie dotyczy całego Śląska, a trudne warunki mogą się pojawiać już od godziny 17 do środy rana, do godziny 9.

Pandemia pomogła nam przewartościować życie i dostrzec to, co jest dla nas naprawdę istotne. Pozbywając się tego, co niepotrzebne i ograniczając zbędną konsumpcję – w duchu minimalizmu – zyskujemy miejsce i czas na to, co ważne, np. na odpoczynek, realizację pasji czy spotkania z bliskimi. Możemy także sprawniej działać – to samo dotyczy finansów. Mając porządek i wszystko pod ręką, łatwiej nam kontrolować stan swoich kont i zwiększyć domowy budżet, by móc bez przeszkód robić swoje. Rozpocznijmy rok 2021 z nową energią!