Przegląd prasy 24.09.2021 Ogrodzieniec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego”, Anna Karbowniczak zginęła w ubiegłym roku, potrącona przez samochód. Ale kierowca i pasażerowie busa, którzy nie pomogli Ani, uciekli z miejsca tragedii i zacierali ślady, mogą spać spokojnie. Według prokuratury - to wyłącznie z winy ofiary doszło do wypadku. Zespół śledczy „Głosu Wielkopolskiego”, „NaszeMiasto”, przy współpracy z Onet.pl, dotarł jednak do informacji, które miażdżą stanowisko prokuratury i mogą okazać się przełomowe w tej sprawie. Wskazują, że to - wcześniej karany - kierowca busa zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w Anię z dużą prędkością. Ale wątpliwości w sprawie jest jeszcze więcej.