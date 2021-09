Przegląd prasy 23.09.2021 Ogrodzieniec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.09.2021, w Ogrodzieńcu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Łukasz Piszczek i reszta. Znani piłkarze grający w 3 lidze ”?

Prasówka Ogrodzieniec 23.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Łukasz Piszczek i reszta. Znani piłkarze grający w 3 lidze Niektórzy jeszcze niedawno grali w reprezentacji Polski lub ekstraklasie. Dziś rywalizują na czwartym szczeblu rozgrywkowym. Kogo poza Łukaszem Piszczkiem można spotkać na boiskach 3 ligi?

📢 Trzecia dawka szczepionki dla osób 50+ i medyków. Czy rzeczywiście jest potrzebna? Rozmowa z prof. Joanną Zajkowską Od piątku (24.09) osoby, które ukończyły 50 lat oraz wszyscy medycy będą mogli zarejestrować się na podanie trzeciej dawki przeciwko COVID-19. Warunkiem jest odstęp 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia. Do tej pory trzecią dawkę mogły przyjmować tylko niektóre osoby, np. dializowane, poddawane chemio- lub radioterapii lub po przeszczepach. Czy poszerzenie katalog osób uprawnionych do trzeciej dawki to dobry pomysł? Jak dodatkowe szczepienie wpłynie na naszą odporność i zdrowie?

📢 Pigwa – wartość odżywcza i właściwości zdrowotne. Co zrobić z pigwy? Pigwa to niewielkie drzewo cenione przez ogrodników, którzy sadzą ją w celach ozdobnych. Październik jest miesiącem, gdy owoce pigwy dojrzewają. Mają wtedy żółtą barwę i wyglądem przypominają jabłka. Są jednak dużo twardsze i nieprzeznaczone do konsumpcji na surowo z powodu cierpkiego smaku. Pigwa za to świetnie nadaje się na domowe przetwory, ponieważ ma sporo pektyn, które pełnią rolę naturalnego zagęszczacza. Co zrobić z pigwy? Najczęściej owoce wykorzystuje się do przygotowania tzw. pigwówki, czyli nalewki z pigwy, soku, syropu, a także dżemu z pigwy do herbaty lub jesiennych deserów. Przetwory pigwowe wyróżnia gruszkowy smak i wysoka zawartość substancji, które wzmacniają odporność organizmu. Zdecydowanie warto po nie sięgać jesienią!

Prasówka 23.09 Ogrodzieniec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ogrodzieńcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najtańsze domy z działką do kupienia w Beskidach! Niektóre są tańsze niż kawalerka w mieście! Oferty z Wisły, Ustronia... - wrzesień 2021 Chcesz kupić dom w Beskidach? Sprawdź koniecznie najtańsze oferty! Nieruchomość położona w górach, na ładnej widokowej działce to opcja, która może skusić wiele osób. Wybraliśmy dla Was 10 najtańszych i najciekawszych, domów w miejscowościach górskich lub podgórskich woj. śląskiego. Znajdziecie tu domy m.in. z Wisły, Ustronia, Brennej, Istebnej, czy Milówki. Sprawdźcie, ile kosztują.

📢 USA: odkryto nowy wariant koronawirusa. R.1 ma zwiększoną odporność na przeciwciała, które dają szczepionki Odkryty w jednym z domów opieki społecznej w USA nowy wariant koronawirusa wykazuje "podwyższoną odporność” na przeciwciała generowane przez szczepionkę przeciw COVID-19. 📢 Gdyby więcej kobiet było aktywnych zawodowo, problem braku pracowników mógłby zniknąć Na polskim rynku pracy brakuje pracowników, ale problem ten łatwo można rozwiązać. Wystarczy zachęcić kobiety do większej aktywności na rynku pracy. Jest o co zabiegać, bo do 2030 r. moglibyśmy pozyskać ponad 800 tys. nowych pracownic. 📢 Związek z orchidei obiecujący w terapii raka prostaty. Erianina ze storczyka Dendrobium chrysotoxum działa na różne stadia nowotworu Badacze z Australii odkryli leczniczy potencjał związku z orchidei w terapii raka prostaty. To erianina, która występuje w storczyku Dendrobium chrysotoxum. Roślina jest nie tylko popularnym kwiatem ozdobnym, ale też cenionym surowcem m.in. w tradycyjnej medycynie Chin. Działa przy tym nie tylko na wczesne stadia rozwoju nowotworu gruczołu krokowego, które są zależne od androgenów. Odkrycie to nadzieja dla pacjentów, wśród których co piąty nie jest podatny na standardowe leczenie.

📢 Już blisko tysiąc zakażeń koronawirusem dziennie! Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? 974 nowe przypadki koronawirusa w Polsce, 60 w woj. śląskim odnotowano w czwartek, 23 września 2021 roku. W całym kraju na CoViD-19 zmarło 14 osób, w woj. śląskim - 1. W całym kraju na CoViD-19 zmarło 14 osób, w woj. śląskim - 1. Tak dużej liczby nowych zachorowań nie było w Polsce od 27 maja! To wzrost o 35 proc. w stosunku do liczny zakażeń z ubiegłego czwartku. W 11. szkołach w Śląskiem zajęcia prowadzone są zdalnie. W którym mieście w woj. śląskim, nowych przypadków jest najwięcej?

📢 Skutki uboczne po szczepieniach w woj. śląskim. Na co skarżyli się pacjenci? Sprawdź dane z września 2021 PANDEMIA. Niepożądane odczyny poszczepienie w Polsce zgłaszane są każdego dnia. W Polsce zaszczepiło się ponad 19 milionów osób. Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport, z którego wynika, iż do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono tylko 15 320 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wniosek jest taki, że szczepienia są bezpieczne. Prawie 13 tysięcy NOP-ów z nich miało przebieg łagodny. Ministerstwo Zdrowia w raporcie opisało także poszczególne dolegliwości osób z NOP. Co najczęściej dolega pacjentom?

