Przegląd prasy 2.03.2022 Ogrodzieniec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Wojna na Ukrainie to ogromna tragedia, która niesie za sobą niewyobrażalne zniszczenia. To również wiele ludzkich dramatów oraz dzieci pozbawionych dachu nad głową, poczucia bezpieczeństwa i podstawowych środków do życia. Sposobów niesienia pomocy jest naprawdę dużo. Jednak, aby były one skuteczne, warto spierać sprawdzone organizacje.