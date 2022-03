Przegląd prasy 18.03.2022 Ogrodzieniec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ogrodzieńca

Do tej pory biżuteria na zębach cieszyła się powodzeniem wśród gwiazd. Nosili ją tacy celebryci jak Madonna, Christina Augilera, Victoria Beckham czy Mick Jagger. Obecnie ten trend staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Dzięki takim ozdobom można wyróżnić się z tłumu oraz poprawić wizualnie swój uśmiech.

Kobiece kosmetyczki zawsze są wypełnione po brzegi produktami, dzięki którym można wykonać piękny makijaż. Tej wiosny warto będzie zainwestować w kolorową paletę do cieni. To one będą podstawą idealnego make-upu na tę porę roku.