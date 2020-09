Prasówka Ogrodzieniec 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ogrodzieńcu nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Ogrodzieńcu.

Prasówka Ogrodzieniec 7.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 PILNE: Zmiana stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie badania na koronawirusa. Lekarz rodzinny może skierować na test po teleporadzie Ministerstwo Zdrowia poszło na rękę lekarzom rodzinnym i zmieniło zasady kierowania pacjentów na badanie dotyczące koronawirusa. W pewnych przypadkach możliwe będzie skierowanie na test po teleporadzie, a nie fizycznej obecności pacjenta w gabinecie. 📢 8 elementów oferty pracy, które zniechęcą każdego kandydata. Jak stworzyć idealne ogłoszenie o pracę? Nawet najlepsza firma może mieć problem z pozyskaniem kandydatów do pracy, jeśli nie zadba o ofertę zatrudnienia. Brak wszystkich informacji, niepoważna forma czy wygórowane oczekiwania to największe grzechy osób przygotowujących ogłoszenia o pracę.

📢 Jakie śniadania jada się w różnych krajach świata? Ta galeria sprawi, że zgłodniejesz Jakie śniadania jada się w różnych krajach? Z reguły im bardziej na południe, tym śniadania są lżejsze. W regionie śródziemnomorskim posiłek ten uznaje się za nieistotny - smakosze czekają na obiad lub obfitą kolację. A gdzie jada się najwięcej? To nie jest galeria do czytania "na głodniaka"! 📢 Kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu! Są decyzje sądu po śmierci Anny Karbowniczak Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.

📢 Praca zdalna Polakowi niestraszna. Zobacz, co myślimy o home office Tylko jedna osoba zatrudniona na 10 chciałaby zrezygnować z pracy zdalnej i pełnić swoje obowiązki wyłącznie z biura. Potrzebę pracy zdalnej odczuwa dziewięciu na 10 pracowników. Zobacz, jak pandemia COVID-19 zmieniła nasze podejście do pracy zdalnej. 📢 Rodzina 500 plus 2021. W nowym roku będą zmiany w programie. Jakie? Co z waloryzacją 500 plus: 7.09.2020 Rząd zaakceptował ustawę budżetową na 2021 rok. Teraz po wakacjach zajmie się nią Sejm, bo dopiero po odbyciu całej procedury legislacyjnej i publikacji w Dzienniku Ustaw stanie się ona obowiązującym prawem, ale to formalność. Budżetowe założenia rządu zostaną uchwalone na sto procent. Czy w budżecie przewidziane są pieniądze na waloryzację zasiłku 500 plus w 2021 roku?

📢 Moto Show Katowice 2020. Szybkie samochody, pokazy, wyścigi, konkursy - czyli święto miłośników motoryzacji na Muchowcu [ZDJĘCIA] W niedzielę 6 września na katowickim lotnisku Muchowiec. To było prawdziwe święto dla miłośników motoryzacji! Kliknij w :zobacz galerię".

📢 Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej ZTM. Bilety na autobus, tramwaj i trolejbus droższe przez koronawirusa To już prawie pewne, że w 2021 roku zapłacimy więcej za komunikację publiczną, której organizatorem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To cena pandemii COVID-19, z powodu której miasta dopłacą do transportu 20 milionów złotych. - Zobaczymy, na jakim poziomie zamkniemy tegoroczny budżet i dopiero wtedy będziemy uwzględniać zmiany w taryfie biletowej - zapowiedział Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM. 📢 10 wskazówek, jak mówić o byłym i obecnym pracodawcy Jakkolwiek byśmy nie myśleli o swoim szefie, lepiej swoje zdanie zachować dla siebie. Ta zasada dotyczy nie tylko aktualnego pracodawcy, ale również byłego przełożonego. Jeśli jednak chcemy podzielić się swoimi przemyśleniami, lepiej robić to w zaufanym gronie.

