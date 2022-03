Prasówka Ogrodzieniec 3.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ogrodzieńcu nie minęło Cię nic ważnego

Wojna na Ukrainie będzie mieć poważne skutki dla polskiej gospodarki – prognozują eksperci. W szczególnie trudnej sytuacji może się znaleźć branża budowlana, w której ok. 60 proc. pracowników to obywatele Ukrainy. Zamknięcie wschodnich rynków oznacza też kłopoty z eksportem i rozwojem. Część firm może tego kryzysu nie przetrwać.

Trudnych kwestii nie można unikać. Obecna sytuacja na Ukrainie jest właśnie takim tematem. Rodzic, który chciałby w racjonalny sposób wytłumaczyć dziecku, co dzieje się na świecie, czym jest wojna i dlaczego doszło do takiego konfliktu zbrojnego, może nie wiedzieć, jak przeprowadzić taką rozmowę. Tymczasem niewiedza, drastyczne obrazy z telewizora i podsłuchane dyskusje dorosłych mogą być dla dzieci bardzo stresujące. Warto więc rozmawiać z najmłodszymi na temat bieżących wydarzeń i robić to umiejętnie.