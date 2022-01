Prasówka Ogrodzieniec 28.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ogrodzieńcu nie minęło Cię nic ważnego

To już kolejny rekord zakażeń w historii tej pandemii! Dziś, 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 57 659 nowych zakażeniach - to wzrost o 75 proc. do ubiegłego czwartku. Tylko minionej doby zmarło w Polsce 262 zakażonych, w tym 34 w naszym regionie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim i w jego poszczególnych miastach?

Rzeka Sztoła praktycznie z dnia na dzień przestała płynąć po wyłączeniu pomp odprowadzających wodę z likwidowanej kopalni Pomorzany, należącej do ZGH Bolesław. Podobny los czeka jeszcze dwie inne niewielkie rzeki - Białą i Babę. Pomimo apeli społeczników i lokalnych działaczy na rzecz przyrody trwa likwidacja kopalni przez jej zatopienie. – Już mamy efekty, znamiona katastrofy ekologicznej do której doszło przez taki sposób likwidacji kopalni – alarmuje prof. AGH, dr. hab. Inż. Mariusz Czop. Choć kopalnia znajduje się na terenie powiatu olkuskiego, to jej likwidację odczują też mieszkańcy woj. śląskiego, bo rzeki Sztoła, Baba i Biała są dopływem płynącej u nas Białej Przemszy. Apel do minister środowiska w sprawie działań mających pomóc ratować rzeki uchwalili w poniedziałek radni Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.