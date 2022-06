Prasówka Ogrodzieniec 25.06.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ogrodzieńcu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06, w Ogrodzieńcu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym w Częstochowie. To był prawdziwy pokaz sprawności strażaków! Zobaczcie ZDJĘCIA ze starcia tytanów”?

Prasówka Ogrodzieniec 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym w Częstochowie. To był prawdziwy pokaz sprawności strażaków! Zobaczcie ZDJĘCIA ze starcia tytanów W Częstochowie odbyła się 38. edycja Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym. Zawody stanowiły podsumowanie całorocznego trudu szkolenia sportowego strażaków, prowadzonego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy dali prawdziwy pokaz sprawności na najwyższym poziomie. Koniecznie zobaczcie galerię zdjęć z zawodów.

📢 Mobilny gabinet ginekologiczny rusza w Polskę. Darmowe badanie dostępne również dla kobiet niepełnosprawnych. Sprawdź, czy będzie u ciebie Dlaczego kobiety z niepełnosprawnościami badają się tak rzadko? Aż 77 proc. z nich nie chodzi do ginekologa regularnie, a 22 proc. nigdy nie było na takiej wizycie. Z myślą o nich, ale również o wszystkich kobiet, które nie badały się w ostatnim czasie, powstała kampania „W kobiecym interesie”. W jej ramach już w lipcu rusza mobilny gabinet ginekologiczny, w którym za darmo będzie można wykonać badanie piersi, USG ginekologiczne, cytologię i test na obecność wirusa HPV. Sprawdź, czy gabinet będzie również w twoim mieście i przyjdź się zbadać!

📢 Golasy, cebularz, gryczak i tort fasolowy. Najciekawsze dania i produkty regionalne z Lubelszczyzny. Słyszałeś o nich? Tort fasolowy modryniak, forszmak lubelski, buraczak, gryczanka, golasy... Lubelszczyzna oferuje bogactwo produktów i potraw, które mogą zachwycić smakoszy z całej Polski. W tej kuchni chętnie korzysta się z produktów z pola i lasu. Często znaleźć można potrawy na bazie kaszy gryczanej, cebuli, twarogu i miodu. Sprawdź nasze subiektywne zestawienie najciekawszych dań kuchni z Lubelszczyzny.

Prasówka 25.06 Ogrodzieniec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ogrodzieńcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Moda plażowa w PRL-u. Czy pamiętasz, co zakładało się na plażę za dawnych lat? W czasach PRL-u wakacje nad morzem miały swój niepowtarzalny urok. Tak jak dzisiaj, w ciepłe dni lata ludzie tłumnie ściągali na plażę. Jednak zestaw plażowych akcesoriów, które mieli do swojej dyspozycji, był uboższy niż współcześnie. Plażowicze odpoczywali na zwykłych, często wełnianych kocach, w plażowych koszach lub za niskimi materiałowymi parawanami, zapewniającymi minimum intymności. A tak wyglądała ich garderoba.

📢 Wakacyjne zakazy jazdy dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 12 ton. Obowiązują już od 24 czerwca Wraz z ostatnim dniem roku szkolnego, w życie wchodzą wakacyjne zakazy ruchu dla części pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Pierwsze ograniczenia będą obowiązywały już w piątek 24 czerwca w godz. 18.00 - 22.00. 📢 Reprezentanci Śląska gotowi na finał Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku W ogólnopolskim finale XXII Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku województwo śląskie reprezentować będą dziewczynki z UKKS Katowice w obu kategoriach wiekowych oraz chłopcy z Rekordu Bielsko-Biała w kategorii U-12 i Akademii Młodej Gieksy w kategorii U-10. 📢 Największa kolekcja przedmiotów z Wiedźmina należy do Polaków. Trudno uwierzyć, jakie perełki zawiera kolekcja pary z Aleksandrowa Łódzkiego Wiedźmin to marka stworzona przez Andrzeja Sapkowskiego, wybitnego polskiego pisarza, która światową popularność zyskała dzięki doskonałym growym adaptacjom firmy CD Projekt RED. Nic dziwnego więc, że ludzie chętnie zbierają wszelkie przedmioty powiązane z przygodami Geralta z Rivii. Największą wiedźmińską kolekcją mogą poszczycić się Alicja i Dawid Kurowscy, którzy pokazali nam i opowiedzieli o swoich zbiorach.

📢 Bezpłatne badanie przeciwciał anty-HCV możliwe od 1 lipca. Kto może wykonać na koszt NFZ test na wirusowe zapalenie wątroby typu C? Szykują się korzystne zmiany dla pacjentów odnośnie badań profilaktycznych. Od 1 lipca lekarz rodzinny będzie mógł zlecić na koszt NFZ test przeciwciał anty-HCV, czyli badanie w kierunku zakażenia wirusem HCV. Patogen ten jest odpowiedzialny za rozwój zapalenia wątroby o nazwie WZW C, jej marskości oraz raka wątrobowokomórkowego. Szacuje się, że w Polsce z wirusem HCV żyje ponad 100 tys. osób, jednak dotychczas diagnostyka w kierunku zakażenia była utrudniona. Wprowadzenie testów profilaktycznych zwiększy szansę na lepszą i szybszą diagnozę zapalenia wątroby typu C.

📢 Makijaż sportowy to idealne rozwiązanie dla aktywnych kobiet. Zobacz, jak malować się na siłownię, zajęcia fitness lub trening w plenerze Wykonanie trwałego makijażu sportowego to prawdziwe wyzwanie. Choć wielu kobietom zależy na tym, aby dobrze wyglądać nawet w trakcie wysiłku, często jest to niemożliwe przy użyciu klasycznych kosmetyków. Gdy podczas ćwiczeń zaczynamy się pocić, warstwa podkładu czy tusz do rzęs może wręcz spłynąć po twarzy, dając efekt odwrotny od zamierzonego. Podpowiadamy, po jakie produkty do makijażu warto sięgać, by utrzymać nienaganny wygląd podczas wypadu na rower, sesji jogi pod chmurką czy treningu w siłowni. Taki make-up jest też nieoceniony w czasie upałów!

📢 Urodziła dziecko nie wiedząc, że jest w ciąży. Czy to możliwe? Jak można nie zauważyć, że jest się w ciąży? Sprawdź, czym jest ciąża utajona Dwudziestoletnią studentkę z Wielkiej Brytanii rozbolał brzuch, gdy przygotowywała się do wieczornego wyjścia na miasto. Niedługo później w swojej łazience urodziła dziecko, chociaż nie wiedziała, że jest w ciąży. „Nie zdawałam sobie sprawy, co się stało, dopóki nie usłyszałam, jak płacze” – powiedziała Jess Davis. Z kolei poród piętnastolatki odbył się tuż przed jej wyjściem do szkoły, a inna matka dwójki dzieci urodziła je w środku nocy. Żadna z tych kobiet nie domyślała się, że jest w ciąży. Choć dla większości osób, a szczególnie kobiet, które mają już dzieci, brzmi to nieprawdopodobnie, takie sytuacje mają miejsce. Jak można być w ciąży i o tym nie wiedzieć? Wyjaśniamy, czym jest ciąża utajona.

📢 Czy jesteś ekstrawertykiem? Temperament wpływa na kontakty towarzyskie i podejmowanie decyzji. Te zachowania zrozumie każdy ekstrawertyk Nasz temperament ma bezpośredni wpływ na styl bycia, podejmowanie decyzji, a także kontakty towarzyskie. Najczęściej ludzi dzieli się na ekstrawertyków i introwertyków. Ich zachowanie znacząco się od siebie różni, ponieważ jedni są energiczni i lubią być w centrum uwagi, a drudzy – wręcz przeciwnie. Podpowiadamy, jakie zachowania są typowe dla ekstrawertyków. Sprawdź, czy należysz do tej grupy.

📢 Wakacje zgodnie z prawem. Za co można dostać mandat na urlopie w Polsce? Na co uważać za granicą? Tych zachowań trzeba unikać Wreszcie doczekaliśmy się wakacji 2022. Pora pakować walizki i ruszać na wypoczynek, czy to nad polskie morze lub w góry, czy gdzieś za granicę. Żeby jednak przyjemności z wyjazdu nie zepsuły Wam mandaty i kary pieniężne, przygotowaliśmy poradnik o tym, czego nie należy robić na wakacjach lub urlopie w Polsce i za granicą. Za co grozi mandat na plaży, w lesie, albo na drodze, jakie zachowania mogą wpędzić turystów w kłopoty nad jeziorem i nad morzem, jakie pamiątki mogą być nielegalne? Przedstawiamy porady i instrukcje na wakacje bez mandatu.

📢 Pleśniak: to ciasto ma smak dzieciństwa. Niezawodny przepis na kruche ciasto z bezą, które nie wychodzi z mody. Jak je zrobić? Ciasto pleśniak to znany i lubiany w Polsce smakołyk, który wielu osobom kojarzy się z dzieciństwem. W czasach PRL-u gościł niemal w każdym domu. Przygotowuje się go z kruchego ciasta, bezy i kwaskowego dżemu. Mamy dla ciebie najlepszy przepis na pleśniaka, ze wskazówkami krok po kroku, jak go zrobić. Sprawdź i upiecz sobie taki przysmak ja za dawnych lat. 📢 W upał uważaj na udar cieplny! Nie bagatelizuj tych objawów, bo mogą oznaczać groźną hipertermię. Co robić, gdy dojdzie do udaru? Przegrzanie organizmu i jego najgroźniejsza forma, czyli udar cieplny, najczęściej występują latem. Wysoka temperatura panująca na zewnątrz i w pomieszczeniach sprzyja hipertermii. Jej symptomy nie powinny być ignorowane, ponieważ stan ten prowadzi do groźnych konsekwencji zdrowotnych i może zagrażać życiu. Szczególnie częsty i niebezpieczny jest udar słoneczny, do którego dochodzi po dłuższej ekspozycji na promienie słoneczne. Sprawdź, jakie są pierwsze objawy przegrzania organizmu i jak należy reagować, kiedy stwierdzimy u kogoś udar cieplny.

📢 Dziś ostatnia szansa by wygrać... „Od powrotu Śląska do Macierzy do współczesności, czyli historia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego" Czy wiesz, że… we wnętrzach gmachu niejednokrotnie urzędowały… ekipy filmowe. Kręcono tutaj sceny m.in. do filmów: „Obywatel Jones”, „Jestem mordercą”, "Śmierć Marszałka" w 2 serii Sensacji XX wieku, „Strefa interesów”, spektaklu Teatru Telewizji „Imperium”, czy niektóre ujęcia „Stawki większej niż życie”. W windzie paciorkowej ujęcia do teledysku nagrywał też zespół „Lemon”. 📢 Pupila miska dla środowiska! Czy pies i kot też mogą dbać o środowisko? Owadzie białko to nowy superfood, jedzenie przyszłości, które mogłoby stanowić cenną część zarówno ludzkiej, jak i zwierzęcej diety. Niestety, brak wystarczającej wiedzy na temat właściwości pożywienia z owadów, nadal wstrzymuje Polaków przed wprowadzaniem zdrowej i ekologicznej diety dla swoich pupili. A to tylko jeden z aspektów, w jakich wspólnie ze zwierzętami możemy dbać o środowisko.

📢 Morderca z Częstochowy - tak może wyglądać! Zobacz siedem progresywnych portretów poszukiwanego Jacka Jaworka Śledztwo w sprawie zabójstwa trzech osób w Borowcach pod Częstochową trwa. Podejrzewany o zbrodnię Jacek Jaworek jest nadal poszukiwany przez organy ścigania. Jak teraz wygląda? Policja opublikowała portrety progresywne mężczyzny i apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu. 📢 Wiedźmin - wszystkie gry z serii i dodatki. Lista dotychczasowych produkcji od CD Projekt RED - znasz je? Minęły lata od premiery pierwszej gry z serii Wiedźmin i sporo się od tego czasu zmieniło. W tym czasie seria się powiększyła o kolejne gry oraz dodatki do poszczególnych odsłon. Znasz je wszystkie? Oto one, zapraszamy.

📢 Teresa Werner na wakacjach zachwyca - ZDJECIA. Gwiazda jest w świetnej formie. Jej też należy się odpoczynek Teresa Werner wyjechała na wakacje. Artystka uwielbia występować przed publicznością, ale kocha również podróże, w które wybiera się w przerwach od swoich tras koncertowych. Niedawno udała się na odpoczynek w Grecji. Piosenkarka zachwyciła swoich fanów świetną sylwetką na plaży i przy basenie.

📢 Będą dopłaty do węgla - poznaj szczegóły. Ile zapłacimy za tonę czarnego złota? Ile będziemy mogli kupić taniej? Ile zapłacimy wkrótce za węgiel? Sejm przyjął ustawę, która ochroni odbiorców przed rosnącymi cenami węgla. Dzięki tej inicjatywie użytkownicy pieców opalanych tym minerałem zapłacą mniej. Państwo zrekompensuje przedsiębiorcom prowadzącym składy różnicę pomiędzy ceną rynkową a ceną odsprzedaży dla klientów indywidualnych.

