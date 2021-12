Prasówka Ogrodzieniec 24.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ogrodzieńcu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Ogrodzieniec 24.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Coraz więcej turystów, urlopowiczów i podróżników dokumentuje swoje wycieczki za pomocą zdjęć. Do fotografowania nie potrzeba już drogiego aparatu i plecaka wypełnionego rolkami filmów, wymiennymi obiektywami i przyborami do czyszczenia sprzętu. Smartfon lub nawet tablet mogą posłużyć do wykonania pięknych zdjęć w podróży, zdjęcia urokliwych portretów i utrwalenia najciekawszych chwil. Zawodowa fotografka National Geographic, Rebecca Hale, podzieliła się z internautami garścią porad, jak wykorzystać smartfon i tablet do zrobienia niesamowitych zdjęć.