Prasówka Ogrodzieniec 17.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ogrodzieńcu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Ogrodzieniec 17.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Korei Południowej powstaje pierwsze na świecie pływające miasto. To odpowiedź na zmiany klimatu U wybrzeży Korei Południowej powstaje Oceanix City. To pierwsze na świecie pływające miasto. Ma być ekologiczne, samowystarczalne i pomieścić 10 tysięcy ludzi - w początkowej fazie. W prototypowej dzielnicy będzie można zamieszkać już w 2025 r. Jak będzie wyglądało życie na wodzie? Zobaczcie wizualizacje tego niezwykłego przedsięwzięcia.

📢 Trasy nordic walking do 19 km od Ogrodzieńca. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 grudnia Rozglądasz się za nowymi trasami nordic walking w okolicy Ogrodzieńca? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeżeli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Oto nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać z Ogrodzieńca na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy szlaki w odległości do 19 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

📢 Punkt widokowy: Góry Stołowe i okolice. Stąd zobaczysz najpiękniejsze górskie widoki i zrobisz świetne zdjęcia Punkty widokowe - w Górach Stołowych i okolicach ich nie brakuje. Najlepsze miejsca do podziwiania widoków znajdują się na szczytach gór. Aby dojść do niektórych z nich, trzeba zboczyć ze szlaku. Czasem są ukryte i trzeba się natrudzić, by do nich dotrzeć. Widok, który rozpościera się z tarasu widokowego, wynagradza jednak cały wysiłek. Poniżej zebraliśmy najciekawsze punkty widokowe, z których zobaczycie Góry Stołowe i inne okoliczne pasma.

📢 Łączenie tych produktów może ci zaszkodzić. Którym potrawom ze sobą nie po drodze? Oto fakty i mity związane z łączeniem składników Prawidłowo skomponowana dieta powinna dostarczyć wszystkich niezbędnych witamin oraz składników mineralnych. Niestety niektóre produkty zawierają substancje antyodżywcze, czyli związki zmniejszające wchłanianie np. wapnia, żelaza lub jodu. Sprawdź, co jest faktem, a co mitem jeśli chodzi o łączenie ze sobą produktów spożywczych.

📢 Pakowanie świątecznych prezentów. Sprawdź, jak łatwo i elegancko zapakować gwiazdkowe upominki Pakowanie świątecznych prezentów to dla wielu z nas nie lada wyzwanie. Często chcemy uniknąć obdarowywania bliskich upominkami włożonymi do tradycyjnych torebek prezentowych i staramy się samodzielnie zapakować gwiazdkowe prezenty. Świąteczne podarunki wcale nie muszą być opakowane bajecznie kolorowo. Wybór odpowiedniego papieru, dekoracji i wstążek to kwestie bardzo indywidualne, bo zależą od gustu i poczucia smaku każdego z nas. Podpowiadamy, jak łatwo i stylowo zapakować prezent, żeby wyglądał elegancko i efektownie. 📢 „Chciałabym, by jak najwięcej osób na całym świecie mogło korzystać z właściwości SOTI" – opowiada Monika Kowal, Bizneswoman Roku 2019 Historia modelki, która została prezesem zarządu i jest pomysłodawczynią zamkniętej w butelce specjalnie parzonej zielonej herbaty. Z autorką książki "Pamiętniki Bizneswoman 1.0" rozmawiała Magda Mikos.

