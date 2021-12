Pogoda w Ogrodzieńcu jutro. Jaka będzie pogoda w czwartek, 9.12 w Ogrodzieńcu?

Pogoda na jutro (czwartek, 09.12) dla Ogrodzieńca

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 0°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. -3°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się jutro opady , wynosi 80 %. Zgodnie z prognozą pogody, ma spaść od 0.0 do 0 cm śniegu. Jeśli mieszkasz w domu, może być konieczne odśnieżenie chodnika.