Pogoda na tydzień dla Ogrodzieńca. Prognoza na 7 dni od 28.08. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu w Ogrodzieńcu

Pogoda tygodniowa dla Ogrodzieńca jest już tutaj. Sprawdź prognozy pogody na najbliższych 7 dni w Ogrodzieńcu i zaplanuj ten tydzień. Podajemy prognozy pogody na każdy dzień osobno, począwszy od jutra (28.08), skończywszy na prognozie pogody na czwartku, 28.08. Możesz tu sprawdzić nie tylko, jaka będzie temperatura w Ogrodzieńcu w najbliższym tygodniu, ale także prędkość i kierunek wiatru czy przewidywane opady. Przygotuj się na ten tydzień.

Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu: piątek, 28.08 Spodziewana temperatura w piątek w Ogrodzieńcu to 24°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 16°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Ogrodzieńcu wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 9°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-zachodni. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu w piątek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 15 do 17 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 28.08.2020: Temperatura w dzień: 24°C.

Temperatura w nocy: 16°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 5.2

Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu: sobota, 29.08 Spodziewana temperatura w sobotę w Ogrodzieńcu to 23°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu 15°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Ogrodzieńcu w sobotę wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 17°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu w sobotę:

przelotne opady. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 29.08.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 17 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu: niedziela, 30.08 Spodziewana temperatura w niedzielę w Ogrodzieńcu to 27°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 13°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w niedzielę szansa na pojawienie się opadów w Ogrodzieńcu będzie na poziomie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu w niedzielę:

burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 26 do 28 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 30.08.2020: Temperatura w dzień: 27°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.1

Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu: poniedziałek, 31.08 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Ogrodzieńcu to 19°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do 11°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Ogrodzieńcu wynosić będzie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 12°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu w poniedziałek:

przelotne opady. Maks. temp. 18 do 20 °C, min. temp. 10 do 12 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 31.08.2020: Temperatura w dzień: 19°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu: wtorek, 1.09 W ciągu dnia we wtorek w Ogrodzieńcu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 17°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 10°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Ogrodzieńcu we wtorek wynosić będzie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 8 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 21 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 10°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-wschodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu we wtorek:

deszcz. Maks. temp. 16 do 18 °C, min. temp. 9 do 11 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 1.09.2020: Temperatura w dzień: 17°C.

Temperatura w nocy: 10°C.

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.4

Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu: środa, 2.09 W ciągu dnia w środę w Ogrodzieńcu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 19°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 10°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Ogrodzieńcu wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 9°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-południowy.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 18 do 20 °C, min. temp. 9 do 11 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 2.09.2020: Temperatura w dzień: 19°C.

Temperatura w nocy: 10°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu: czwartek, 3.09 Spodziewana temperatura w czwartek w Ogrodzieńcu to 20°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 11°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Ogrodzieńcu będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 11°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-zachodni.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Ogrodzieńcu w czwartek:

przewaga chmur. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 10 do 12 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Ogrodzieńca Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 3.09.2020: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.7

