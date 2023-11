Pogoda na 11 listopada 2023 w Ogrodzieńcu. Jaka jest prognoza na Święto Niepodległości?

Święto Niepodległości 2023 - pogoda w Ogrodzieńcu

Święto Niepodległości 2023 - kiedy?

Święto Niepodległości obchodzimy 11.11 . 11 listopada w tym roku to sobota .

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe obchodzone w naszym kraju w każdym roku 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów. Polska niepodległość odzyskała w roku 1918. Święto zostało ustanowione dopiero w roku 1937. Narodowe Święto Niepodległości zostało zniesione przez Krajową Radę Narodową w 1945 r. Święto przywrócono na nowo dopiero w 1989 r.

Narodowe Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia organizowane są obchody, by uczcić odzyskanie niepodległości przez Polskę. Główne obchody odbywają się w Warszawie, ale w innych miastach również odbywają się uroczystości, by upamiętnić to wydarzenie.