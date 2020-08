Ogrodzieniec: pogoda na niedzielę. Prognoza pogody na dzisiaj (30.08)w Ogrodzieńcu

Jaka pogoda czeka nas w najbliższy weekend w Ogrodzieńcu? Red.

Pogoda dla Ogrodzieńca na niedzielę zapowiada temperatury od 14°C do 30°C. Jeśli twoje plany zależą od pogody w niedzielę w Ogrodzieńcu, sprawdź, jakie warunki szykują się dzisiaj na dworze. Według meteorologów słupki rtęci w Ogrodzieńcu mogą pokazać dzisiaj do 30°C, ale musisz pamiętać, że przewidywana temperatura w ciągu dnia dotyczy najcieplejszego momentu dnia w cieniu. Sprawdź aktualną prognozę pogody na dzisiaj (niedziela, 30.08) i upewnij się, w co najlepiej się ubrać.