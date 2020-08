Biało-czerwony Zamek w Podzamczu. Mieszkańcy uczcili sierpniowe wydarzenia roku 1920

Tę piękną biało-czerwoną uroczystość zorganizowano 28 sierpnia, by uczcić ważne wydarzenia sierpniowe z 1920 roku. Chodzi o setną rocznicę tzw. cudu nad Wisłą, czyli bitwy warszawskiej. Była to żywa lekcja historii, połączona z prelekcjami odnosząca się do pamiętnych wydarzeń z sierpnia 1920 roku.

Trochę historii: bitwa warszawska

Przypomnijmy. Bitwa warszawska, to wojskowa operacja w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku pomiędzy wojskami sowieckiego Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego , a armiami Wojska Polskiego zgrupowanymi nad Wisłą, decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Znalazłszy się w krytycznej sytuacji, u progu spodziewanej przez wielu klęski, oddziały polskiego wojska zdołały odepchnąć i pokonać nacierającą Armię Czerwoną. Zwycięstwo strony polskiej w bitwie pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany rozpętania międzynarodowej rewolucji.